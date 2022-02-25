«Прихисток»: волонтери створили сайт, щоб допомогти українцям знайти тимчасовий притулок

Група волонтерів розробила сайт, на якому можна подати заявку щодо пошуку тимчасового притулку. На ньому ж можна і заявити про готовність прийняти у себе людей. Ресурс назвали «Прихисток». Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Багато українців шукають зараз можливість вивезти своїх жінок та дітей із зони активних бойових дій. Але не всі мають друзів і близьких на Заході України. Група волонтерів за добу розробила сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку, а той, хто готовий прийняти у себе вдома сім'ю, яка шукає захисту, може у свою чергу заявити про це», – повідомив Геращенко.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий до переговорів із Україною на високому рівні. Кремль офіційно цю інформацію не підтверджував, його сайт наразі не відкривається.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».