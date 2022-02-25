Кадиров опублікував непрямі докази присутності військових із Чечні в Україні

Очільник російського регіону Чечні Рамзан Кадиров опублікував сторіс на своїй неофіційній сторінці в Instagram, які побічно підтверджують чутки про відправку чеченських військових до українського Маріуполя. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Так одна зі сторіс містить відео, зняте з вікна літака. На задньому плані чути голос, який, за словами журналістів проєкту, дуже схожий на голос Рамзана Кадирова: «Якщо дасть Аллах, за кілька хвилин ми будемо на місці».

Окрім того, у цих сторіс були також опубліковані кадри великої групи військових у лісовій гущавині, які здійснювали мусульманську молитву.

Державне агентство «Чечня сьогодні» оприлюднило усі ці відео, наголосивши, що їм «не вдалося зв'язатися з помічником голови Чечні Умаром Даудовим для отримання коментаря».

«За непідтвердженими даними, представники силових структур Чеченської Республіки зараз перебувають на території України або Донбасу», – йдеться у повідомленні ЧДТРК «Грозний».

Неоднозначні відео від очільника Чечні, у яких відсутні пояснення, породили чимало чуток в інтернеті. За даними видання «Кавказький вузол», користувачі мережі негативно сприйняли відправку місцевих воєнізованих частин на операції до України.

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв'ю Кавказ.Реалії заявив, що в середині січня військові із Чечні прибули на кордон, а на початку лютого з'явилися ролики з казарм, де «кадирівці» були розміщені в досить великій кількості, однак ці відео перевірили і з'ясували, що вони були «зняті точно не на Донбасі, а на території Росії».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».