У ЗСУ розповіли про втрати військ Росії 25 лютого – понад тисяча

Впродовж 25 лютого кількість втрат з боку військ Росії складає більш ніж одна тисяча, повідомили в Сухопутних військах України.

«Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала, – йдеться в повідомленні. – Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта».

Станом на 3:00 25 лютого втрати особового складу противника, за даними української армії, орієнтовно склали 800 осіб. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські військові повідомили про знищення 7 ворожих літаків, 6 гелікоптерів, понад 30 одиниць танків, 130 одиниць ББМ.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий до переговорів із Україною на високому рівні. Кремль офіційно цю інформацію не підтверджував, його сайт наразі не відкривається.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».