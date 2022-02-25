ВООЗ попередила про можливість «гуманітарної катастрофи» в Україні через дії Росії

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння через можливу «гуманітарну катастрофу» в Україні.

Через російське вторгнення ВООЗ заявила про тривожність у зв’язку з очікуваною надзвичайною ситуацією в країні.

«На тлі конфлікту, який швидко розгортається в Україні, Європейське регіональне бюро ВООЗ підтверджує свою глибоку стурбованість за безпеку, здоров’я та благополуччя всіх цивільних осіб, які постраждали від кризи в країні і, можливо, за її межами», – йдеться в заяві Європейського регіонального бюро ВООЗ.

В організації застерегли від наслідків подальшої ескалації: «Будь-яка подальша ескалація може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, включаючи значні жертви, а також подальшу шкоду і без того слабким системам охорони здоров’я».

«ВООЗ тісно співпрацює з усіма партнерами ООН у швидкому нарощуванні готовності реагувати на очікувану надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, викликану конфліктом, захищаючи наш персонал та мінімізуючи збої в наданні критично важливих послуг охорони здоров’я», – додали в офісі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».