В Україні відновлюють програму «Допомога поруч» для переміщених осіб

Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба України та регіональні департаменти соцзахисту відновлюють програму «Допомога поруч» для забезпечення життєвих потреб переміщених осіб, в першу чергу, з вразливих категорій. Про це повідомляє у фейсбуці Міністерство оборони.

«Ми зараз швидко трансформуємо програму «Допомога поруч», яка у нас працювала під час жорстких карантинних обмежень для вразливих категорій осіб. Змінюємо її з урахуванням потреб людей при переміщенні. Департаменти соціального захисту оперативно збиратимуть потреби людей за категоріями: розміщення, транспортування, продукти харчування, засоби гігієни та індивідуального захисту, ліки, технічні засоби реабілітації та інші. Також області інформуватимуть про наявні ресурси для задоволення цих потреб. Таким чином у нас, з одного боку, будуть потреби, з іншого – ресурси для їх задоволення. До програми зараз мобілізуємо допомогу всіх донорів, благодійників, громадських організацій, які готові долучитись, гуманітарну допомогу, щоб надати підтримку якомога більшій кількості людей», – повідомила Марина Лазебна, міністр соціальної політики України.

Вона також додала, що вже висловили готовність спільно працювати в рамках програми «Допомога поруч» Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, Український фонд миру, ГО «Право на здоров’я», посольство США в Україні, українська мережа за права дітей, посольство Словаччини та долучаються багато інших.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».