Заступниця міністра оборони: Біля Димеру та Іванкова на північ від Києва ведеться бій з росіянами 

Десантно-штурмові війська Збройних сил України ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, туди просунулась велика кількість броньованої техніки противника. Вона додала, що українські військові зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів, сам міст через річку зруйновано.

Маляр також повідомила, що ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.

Інформація про бої на північ від Києва лунає на фоні заяв з різних джерел про плани Росії сконцентрувати сили на атаці на столицю України. В місті вночі і зранку п’ятниці було чутно вибухи, працювала ППО.

Сухопутні війська повідомляють зранку 25 лютого, що на підході до Чернігова українські військові відбили прорив російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».