У Києві оголошена повітряна загроза – КМДА

У Києві близько 7:00 25 лютого оголошена повітряна загроза.

«Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Негайно прямуйте до найближчого укриття! Нагадуємо, всі станції метрополітену під час тривоги доступні для людей як укриття у будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій», – ідеться в повідомленні, поширеному в телеграм-каналі КМДА.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».