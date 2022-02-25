Над Києвом силами ППО збито ворожий літальний апарат – Геращенко

Над Києвом силами української протиповітряної оборони збито ворожий літальний апарат.

Про це у фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Браво Українським ППО! Вибухи – це були удари нашого ППО по ворожих літаках або безпілотниках! За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українською ППО і впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою вул. Кошиця, 7а», – написав він.

На місце вже виїхали бригади рятувальників.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».