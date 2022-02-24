У ЗСУ повідомили, де ведуться бої станом на 00:00

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, де станом на 00:00 25 лютого ведуться бої. Він також розповів про орієнтовні втрати противника.

«Ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів. Триває 19-та година нашого спротиву широкомасштабному російському вторгненню», – написав Залужний.

За інформацію Головнокомандувача ЗСУ, станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше від Херсону.

Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра, уточнює головнокомандувач ЗСУ.

«Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має», – додав він.

Ще з повідомлення Залужного:

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Колона російських сил зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-морських сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Повітряні сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.

Орієнтовні втрати російських військ, за словами Залужного, склали: танків – більше ніж 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130, літаків – 7, вертольотів – 6.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».