У Києві загасили пожежу після влучання уламків ракети в житловий будинок – КМДА

У Києві рятувальники о 5:37 25 лютого загасили пожежу, яка виникла в житловому будинку внаслідок влучання уламків ракети, збитої над столицею силами протиповітряної оборони.

«Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб. Від ДСНС залучалося 72 особи та 12 одиниць техніки», – ідеться в повідомленні.

Перед тим київська міська влада повідомляла про таке: «За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».