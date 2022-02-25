На Харківщині 24 лютого загинуло 23 цивільних, серед яких діти – голова ОДА

За попередньою інформацією, на Харківщині 24 лютого, внаслідок воєнних дій Росії, загинуло 23 цивільних осіб, серед яких діти, і сотні постраждалих, які доставлені до обласних районних та міських лікарень.

Про це сказав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телеканалу «Рада».

Голова ОДА наголосив, що жодна адміністративна будівля, житловий будинок у Харкові ворогом не захоплено

Він зазначив, що, незважаючи на комендантську годину, яка запроваджена в Харкові і Харківській області, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу.

За його словами, 24 лютого декілька тисяч людей ховалися в метрополітені. «Загроза обстрілу завжди залишається», – наголосив він.

Говорячи про ситуацію в Харківській області, Синєгубов сказав: «Зараз ідуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на жоден метр. Вони тримаються, ворог несе значні втрати. Наші військові захопили полонених. Зараз триває їх допит».

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».