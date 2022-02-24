Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати, яких зазнала Україна у перший день російської атаки.

Про це він заявив у зверненні до українців.

«Слава Збройним Силам України! Хлопці й дівчата, наші захисники! Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію України. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості столиці», – сказав глава держави.

Так, за попередніми даними, за словами президента, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв – наших громадян, з них 10 офіцерів, поранено – 316.

«На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Сотні поранених. Я вдячний усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок в державі», – наголосив Зеленський.

«Ворог завдає ударів не тільки по військових об'єктах, як заявляє. Але й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло й ніколи не буде пробачено», – наголосив президент.

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».