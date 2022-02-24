Арестович: майже 400 російських військових загинули під час вторгнення в Україну 24 лютого

За попередніми оцінками, втрати серед російських військових за першу добу масштабного вторгнення в Україну складають майже 400 убитих, повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Радіо Свобода.

«Думаю, що коли труни сотнями будуть поступати в РФ, антивоєнні настрої будуть зростати, і Путін зіткнеться з певними протестами всередині», – сказав він.

Також Арестович заявив про декілька десятків полонених росіян, які зараз, за його словами, дають свідчення.

Він наголосив, що лише в зоні ООС Збройні сили України знищили сім літаків РФ, захопили танки, знищили бронетехніку, а також відбили аеропорт Гостомеля під Києвом, операція тривала 9 годин.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».