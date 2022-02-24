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Хроніка вторгнення Росії в Україну: втрати, санкції Заходу, ситуація в областях | Свобода Live

Радіо Свобода у прямому ефірі, із включеннями кореспондентів та аналітиків, відстежує день вторгнення Росії в Україну

Кореспонденти Радіо Свобода з різних міст України і світу слідкують за подіями в Україні і оперативно повідомляють перевірену інформацію. Радіо Свобода інформує про події в режимі реального часу.

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
  • О 5-й ранку президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
  • Станом на 17.00 російські окупаційні війська захопили усі держструктури Генічеського району.
  • За повідомленням Сумської ОДА російська техніка увійшла до Сум.
  • Харків та місто Щастя вдалося відбити.
  • У Міноборони заявили, що збройні сили Україні чинять ефективний опір, а президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ змогли призупинила атаки, і настала «оперативна пауза»..
  • Втрати серед українських військових за наявною інформацією складають близько 40 осіб.
  • За підрахунками Центру оборонних стратегій, окупанти втратили 7 літаків, 4 вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. ЗСУ взяли в полон перших російських військових у зоні ООС.

Радіо Свобода почала з ранку 24 лютого свій інформаційний марафон у прямому ефірі. Усі частини його дивіться тут

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