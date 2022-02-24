Хроніка вторгнення Росії в Україну: втрати, санкції Заходу, ситуація в областях | Свобода Live

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Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

О 5-й ранку президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Станом на 17.00 російські окупаційні війська захопили усі держструктури Генічеського району.

За повідомленням Сумської ОДА російська техніка увійшла до Сум.

Харків та місто Щастя вдалося відбити.

У Міноборони заявили, що збройні сили Україні чинять ефективний опір, а президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ змогли призупинила атаки, і настала «оперативна пауза»..

Втрати серед українських військових за наявною інформацією складають близько 40 осіб.

За підрахунками Центру оборонних стратегій, окупанти втратили 7 літаків, 4 вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. ЗСУ взяли в полон перших російських військових у зоні ООС.

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