Російські військові здаються в полон – головнокомандувач ЗСУ

У полон Збройним силам України під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74-ої мотострілецької бригади з Кемеровської області Росії, повідомив повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл. Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому. «Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», – написав головнокомандувач у фейсбуці, виклавши фото полоненого.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».