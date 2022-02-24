Зеленський вимагає від ЄС відключення Росії від SWIFT і схвалення безполітної зони над Україною

Президент України Володимир Зеленський вимагає від країн Європейського союзу відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT і запровадження над Україною безполітної зони, що убезпечить українських військових і мирне населення від російської загрози з повітря.

«Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безполітної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора», – написав глава української держави у твітері.

Раніше 24 лютого президент Чехії Мілош Земан виступив з екстреним зверненням до громадян країни у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Земан, який раніше виступав із прихильних до Росії та її лідера Володимира Путіна позицій, несподівано різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні і закликав до вкрай жорстких санкцій проти Кремля, – зокрема, відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».