Київ запроваджує комендантську годину з 22:00 до 7:00 – Кличко

У Києві запроваджують комендантську годину з 22:00 до 7:00, громадський транспорт у цей час не працюватиме, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі. Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу», – повідомив Кличко.

Раніше міський голова Києва заперечив закриття української столиці на виїзд чи на вʼїзд.

Виїзд із Києва в західному напрямку наразі фактично дуже ускладнений – автошляхи не витримують кількості автотранспорту, власники якого хочуть виїхати. Ще в ранкові години, перші після початку бойових дій Росії, дорога довжиною 30 кілометрів з околиці Києва потребувала майже чотирьох годин. Відтоді ситуація на дорогах не поліпшилася.