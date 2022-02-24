Російські війська не дають створити «зелений коридор» для вивезення дітей та жінок – Центр оборонних стратегій

Центр оборонних стратегій зібрав дайджест подій, які сталися після початку нового нападу Росії на Україну.

Наступу російських військ через державний кордон 24.02 передував масований ракетний обстріл починаючи з 3:40 .

Путін виступив о 5-й ранку, оголосив про початок «спецоперації» (так президент Росії назвав вторгнення російської армії в Україну) і заявив мету досягнути «денаціфікації». Що саме Путін розуміє під цим можна здогадуватися, з огляду на попередній його промови та статті, де він заперечує сам факт існування українців і України.

Після заяви Путіна сухопутній війська РФ за підтримки авіації розпочали вторгнення в Україну.

По понад 60-ти об’єктах військової інфраструктури на всій території України були нанесені більше 30 ударів крилатими ракетами «Калібр».

Безпосередньо перед заходом військової техніки збройних сил Росії здійснювався артилерійський обстріл, зокрема ракетними системами залпового вогню (РСЗВ) прикордонних районів України.

Обстрілу піддалися більшість підрозділів та прикордонні наряди в місцях прориву вздовж кордонів з Росією та Республікою Білорусь.

Російська військова техніка, зокрема броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській, Житомирській, Київській та Херсонській областях.

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети на українську територію у південно-західному напрямку.

У напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути держкордон на танках та бронетехніці та зазнав втрат: були підбиті п'ять бронетранспортерів та автомобіль.

Зупинено наступ танків супротивника в районі Путивля на Сумщині.

Ворогом захоплена Нова Каховка.

Відбувається наступ на напрямку Мелітополь та Херсон, Ведуться бої за міста Херсон, Генічеськ, Скадовськ і Чаплинка.

Уточнюється інформація щодо захоплення російським десантом моста через Дніпро у Херсоні. Де-факто російські війська виконуються завдання щодо відновлення постачання води в Крим через північно-кримський канал. Окупаційна влада Криму заявила про підготовку до отримання води.

Угруповання Об’єднаних сил України перейшло до ведення оборонної операції.

Російську військову техніку у Чернігівській області було зупинено.

В Сумській та Харківській областях ворог просунувся до 10-20 кілометрів та був зупинений Збройними силами України.

Зокрема війська РФ підійшли впритул до Харкова, але понесли втрати. Військовослужбовці Нацгвардії знищили чотири російські танки на об’їзній дорозі під Харковом.

Маріуполь обстрілюють «Гради» з ОРДЛО, але поки що без спроб заходу російських військ у місто чи десанту. Разом з тим можлива робота диверсійних груп.

Здійснюються спроби атакувати вертольотами військову інфраструктуру на півночі від Києва та у Гостомелі. Ведуться бої за Гостомельський аеродром.

Острів Зміїний був атакований з мор підрозділами Російської Федерації, атаку відбито (13.00).

Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні.

Рух військ РФ з Криму здійснюється у напрямках Мелітополя та Херсона до рубежів оборони ЗСУ.

Помічено повітряний десант (вертольоти) біля Херсону.

За наявною інформацією, є втрати (близько 40) та поранені серед прикордонників та військовослужбовців ЗС України.

Пошкоджено як об’єкти військової інфраструктури так і цивільної, в тому числі багатоповерхові будинки у місті Чугуїв на Харківщині.

Російські війська не дають створити зелений коридор для вивезення дітей та жінок із захоплених територій.

Головними завданнями поточного етапу вторгнення військ Російської Федерації, вважають у Центрі оборонних стратегій, можуть бути захоплення Києва, всієї Херсонської області і Маріуполя.

Одночасно російські війська намагаються створити паніку, щоб примусити Україну до капітуляції.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою».

За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше Путін виправдовуючи вторгнення в Україну повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю.

Пояснюючи, що означає демілітаризація України, Пєсков зазначив, що це «нейтралізації її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».

У своїх промовах та стаття президент Росії Володимир Путін заперечує існування українців як таких і самої України.