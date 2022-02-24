Українські військові повідомляють про знищення російської техніки за допомогою Javelin, Bayraktar та NLAW

У Сухопутних військах України повідомляють, що в районі Глухова Сумської області військові застосували ПТРК Javelin та знешкодили колону техніки РФ – 15 танків Т-72.

Також Сухопутні війська опублікували відео «зі знищенням російської військової техніки» за допомогою Bayraktar TB2. Де відбується зафільмоване, не повідомляється.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 15:00 продовжуються бої на всій лінії зіткнення, при цьому прориву не допущено.

«Зараз в районі населеного пункту Піщевик йдуть запеклі бої. Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW. Знищено три танки ворога», – йдеться у повідомленні ООС.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. 24 лютого Україна також розірвала дипломатичні відносини з Росією, закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше Путін виправдовуючи вторгнення в Україну повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю.

Пояснюючи, що означає демілітаризація України, Пєсков зазначив, що це «нейтралізації її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».