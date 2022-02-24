На українсько-польському кордоні утворились черги

На українсько-польському кордоні на автомобільних і пішому пунктах пропуску у «Шегині» утворились великі черги на виїзд із України 24 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон, є пожвавлення руху з України в пунктах пропуску «Грушів», «Рава-Руська», «Краковець», «Шегині», «Смільниця», що на кордоні з Польщею. На кожному з пунктів пропуску – від 80 до 230 легковиків, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Найбільше машин – у пунктах пропуску «Шегині» і «Краковець». На пішому переході у «Шегині» стоїть понад 200 людей у черзі. Ми збільшили кількість персоналу і також працює суміжна сторона над пришвидшенням перетину кордону. На в’їзд в Україну черг абсолютно немає. Є багато жінок із дітьми, люди похилого віку», – сказала Радіо Свобода Олександра Кучковська, офіцер пресслужби Карпатського прикордонного загону.

Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, інформує Західне регіональне управління Держприкордонної служби України-Західний кордон, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Пропуск осіб і транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, відповідно до чинного законодавства.

Наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні, інформує кореспондент Радіо Свобода.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок.

На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску очікують своєї черги понад 350 легкових авто.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. 24 лютого Україна також розірвала дипломатичні відносини з Росією, закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».