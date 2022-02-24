Львів сьогодні: гуманітарні пункти допомоги, черги біля магазинів зброї, очікують на евакуйованих

У Львові розгорнули пункти збору гуманітарної допомоги, зокрема, у Палаці мистецтв. Сюди можна принести продукти, речі першої необхідності для вимушених переселенців. Відомо, що до Львова везуть групи дітей зі східних регіонів України. Місцева влада просить львівські виші відселяти студентів, щоб у гуртожитки поселяти біженців.

У місті створили спеціальний координаційний центр, який займається розселенням і гуманітарною допомогою.

«Прошу всіх підтримувати спокій. Не стояти у чергах за продуктами. Ми розмовляємо з постачальниками про запас продуктів на місяць. Теж саме стосується пального. В аптеках підготовлено запас ліків, щоб кожен міг купити необхідні медикаменти», ‒ каже голова Львівської державної обласної адміністрації Максим Козицький.

На Львівщині на заправних станціях обмежили продаж пального по 20 літрів на особу. А також на окремих станціях заправлятимуть лише автомобілі екстрених служб, оскільки від ранку утворились автомобільні черги.

Сьогодні у Львові утворилися черги біля магазинів зброї, банків, у крамницях. Місто майже порожнє.

У Львівській області встановлюють блокпости на в’їзд у місто і перевірятимуть автомобілі, опитуватимуть громадян.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.