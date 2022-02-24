З Білорусі випустили чотири балістичні ракети на південний захід – головнокомандувач ЗСУ

З території Білорусі випустили чотири балістичні ракети, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний близько опів на 16 годину.

«З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку», – заявив він.

Інших деталей щодо цілей, по яких випущені ракети наразі немає.

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В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих. В Офісі президента заявили про понад 40 загиблих українських військових.