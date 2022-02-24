Сухопутні війська повідомляють про важкі бої за Щастя та Станицю Луганську

Сухопутні війська Збройних сил України близько 15 години повідомляють про напружену ситуацію в Луганській області.

«Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили Російської Федерації неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу», – йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними командування, Щастя повністю контролюють українські військові.

«В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти», – додає командування Сухопутних військ.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».