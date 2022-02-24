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Сухопутні війська повідомляють про важкі бої за Щастя та Станицю Луганську

Наразі, за даними командування, Щастя повністю контролюють українські військові

Сухопутні війська Збройних сил України близько 15 години повідомляють про напружену ситуацію в Луганській області.

«Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили Російської Федерації неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу», – йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними командування, Щастя повністю контролюють українські військові.

«В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти», – додає командування Сухопутних військ.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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