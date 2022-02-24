За повідомленням на офіційні сторінці у фейсбук Операції об'єднаних сил під Старобільськом на Луганщині тривають бої між українськими та російськими військовими.

«Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Триває бій, ситуація напружена», – йдеться у повідомленні.

За даними ООС, росіяни намагаються взяти під контроль місто, але «українські воїни дають гідну відсіч загарбникам».

Також повідомляється, що з української сторони працюють протитанкові підрозділи. В ході боїв уже знищено два російські танки та один БТР.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих. В Офісі президента заявили про понад 40 загиблих українських військових.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.