Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Офіційно: біля Одеси та в Одесі чотири ракетних удари та два вибухи, без жертв

Два підриви зафіксовано в Одесі в промисловому районі на території виробничого цеху одного з підприємств

Оперативне командування «Південь» підтверджує чотири ракетні обстріли та два підриви на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласна державна адміністрація в офіційному телеграм-каналі.

О 13:40 по одній ракеті вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, ще дві вдарили по аеропорту «Буялик». Також два підриви зафіксовано в Одесі в промисловому районі на території виробничого цеху одного з підприємств. Жертв не було.

Читайте також: Під Старобільськом тривають бої – ООС

Як повідомляла раніше пресслужба Національної гвардії, ракетні удари не завдали шкоди військовим частинам в Одесі.

Вранці внаслідок удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинули 18 людей.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG