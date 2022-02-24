Офіційно: біля Одеси та в Одесі чотири ракетних удари та два вибухи, без жертв

Оперативне командування «Південь» підтверджує чотири ракетні обстріли та два підриви на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласна державна адміністрація в офіційному телеграм-каналі.

О 13:40 по одній ракеті вцілили в селища Кароліно-Бугаз та Грибівка, ще дві вдарили по аеропорту «Буялик». Також два підриви зафіксовано в Одесі в промисловому районі на території виробничого цеху одного з підприємств. Жертв не було.

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Як повідомляла раніше пресслужба Національної гвардії, ракетні удари не завдали шкоди військовим частинам в Одесі.

Вранці внаслідок удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинули 18 людей.