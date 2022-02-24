Одеські частини Національної Гвардії від обстрілів не постраждали – пресслужба

Військові частини Національної Гвардії, що розташовані в Одесі, не постраждали від вибухів. Про це Радіо Свобода повідомив прессофіцер Південного командування Національної гвардії Михайло Кондура.

«Вибухи були поблизу двох частин в районі вулиць Боровська та Люстдорфська дорога. Частини не постраждали. Пожежа виникла на території заводу ТОВ «Будпостач» в складській будівлі», – повідомив Кондура.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про пожежі в Одеси. Вибухи було чутно в різних районах міста.

Читайте також: На Одещині 18 загиблих внаслідок удару у військову частину – ОДА

Площа одної з пожеж склала близько двох тисяч квадратних метрів складу, заявила пресофіцер головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.