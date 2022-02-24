Російські війська з Білорусі увійшли до Чорнобильської зони – Геращенко

Російські війська, які прямують із Білорусі, увійшли до зони відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

«Війська окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір», – написав він у своєму фейсбуці.

Геращенко вказав на небезпеку бойових дій у цій зоні: «якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС».

Державне агентство України з управління зоною відчуження наразі не коментувало цю ситуацію. 18 числа ДАЗВ заявило про обмеження відвідування Чорнобильської зони.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, бої за українські міста та загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».