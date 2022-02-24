Міністр енергетики України запевняє, що «загрози блекауту нема»

Міністр енергетики України Герман Галущенко у коментарі Радіо Свобода повідомив, що в умовах нового, повномасштабного вторгнення Росії українська «енергосистема працює надійно» і підстав для настання блекауту немає.

«Енергосистема працює надійно, все нормально. Працює атомна генерація так, як і планувалося (в роботі 13 з 15 блоків АЕС). Теплова генерація, гідро – так само. Єдине, що наразі ми не маємо зв’язку з Новокаховською ГЕС – там зараз така ситуація, остання, що в нас є, що російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони там перебувають фізично. Але вона працює наразі. Це абсолютно не впливає на роботу нашої енергосистеми», – повідомив міністр.

Галущенко також додав: «Наші військові відбивають назад те, що ми втратили раніше. Ми сподіваємось, що російські військові як заїхали, так з ГЕС і поїдуть».

Міністр енергетики також нагадав, що відключена від роботи була тільки Луганська ТЕС, по якій раніше був відкритий вогонь з реактивних систем залпового вогню.

«В неї влучив снаряд, і вона з понеділка «сіла на нуль». Ми її відключили. Тобто зараз всі станції працюють, крім Луганської ТЕС», – сказав він.

Галущенко запевнив, що підстав для блекауту, коли без світла можуть залишитися райони, міста та області, немає.

«Бачите, як воно цікаво буває: сьогодні вночі в нуль годин ми повністю відключилися від енергосистеми з Російською Федерацією та Білоруссю. Ми зараз працюємо в ізольованому режимі. І ми не експортуємо електроенергію зараз. Працюємо автономно і спокійно», – запевнив Герман Галущенко.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав» . Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, бої за українські міста та загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.