Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Генштаб ЗСУ повідомив про зупинення танкової атаки на Сумщині

Російські танки атакують Україну

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські сили ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника.

  • Зокрема, у Чорноморській операційній зоні ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар».
  • На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.
  • Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль.
  • Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українська армія зупинила наступ танків противника в районі Путивль (Сумщина).
  • Над Вишгородом (передмістя Києва) збито вертоліт КА-52.
  • Ведуться бої за міста Генічеськ, Скадовськ та Чаплинка

На офіційному сайті Сумської ОДА о 14:30 з'явилося повідомлення про те, ідуть бої біля Сум.

«Глухів ворог пройшов транзитом. Були бої по трасі Кіпті−Бачівськ. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу Київ−Москва від кордону з РФ і до Чернігівської області, до Батурина точно», – написано на сайті Сумської ОДА.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG