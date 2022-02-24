Генштаб ЗСУ повідомив про зупинення танкової атаки на Сумщині

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські сили ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника.
- Зокрема, у Чорноморській операційній зоні ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар».
- На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.
- Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль.
- Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українська армія зупинила наступ танків противника в районі Путивль (Сумщина).
- Над Вишгородом (передмістя Києва) збито вертоліт КА-52.
- Ведуться бої за міста Генічеськ, Скадовськ та Чаплинка
На офіційному сайті Сумської ОДА о 14:30 з'явилося повідомлення про те, ідуть бої біля Сум.
«Глухів ворог пройшов транзитом. Були бої по трасі Кіпті−Бачівськ. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу Київ−Москва від кордону з РФ і до Чернігівської області, до Батурина точно», – написано на сайті Сумської ОДА.
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