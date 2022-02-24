Генштаб ЗСУ повідомив про зупинення танкової атаки на Сумщині

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що українські сили ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника.

Зокрема, у Чорноморській операційній зоні ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар».

ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.

Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українська армія зупинила наступ танків противника в районі Путивль (Сумщина).

Над Вишгородом (передмістя Києва) збито вертоліт КА-52.

Ведуться бої за міста Генічеськ, Скадовськ та Чаплинка

На офіційному сайті Сумської ОДА о 14:30 з'явилося повідомлення про те, ідуть бої біля Сум.

«Глухів ворог пройшов транзитом. Були бої по трасі Кіпті−Бачівськ. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу Київ−Москва від кордону з РФ і до Чернігівської області, до Батурина точно», – написано на сайті Сумської ОДА.