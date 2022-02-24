Російські кораблі атакують острів Зміїний, прикордонники та ЗСУ обороняються – МВС

Острів Зміїний атакували з російських кораблів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, наразі біля острова перебувають два кораблі Чорноморського флоту Росії – «Москва» та «Василь Биков».

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В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Кремль, своєю чергою, заявляє про спроби «денацифікації» та «демілітаризації» України.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.