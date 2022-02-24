Удар по військовій частині на Одещині: кількість загиблих зросла до 22

Рятувальники закінчили розбирати завали будівлі військової частини в Одеській області, зруйнованої ударом вранці 24 лютого, повідомляє Одеська облдержадміністрація.

«Кількість підтверджених загиблих збільшилась до 22 людей – 11 чоловіків та 11 жінок. Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено», – йдеться в повідомленні.

Раніше ДСНС повідомила, що з-під завалів врятували шістьох людей, один із них помер згодом у лікарні.

Вранці 24 лютого стало відомо, що внаслідок удару по військовій частині в селі Липецьке Подільського району Одеської області загинуло 18 осіб.

Читайте також: Офіційно: біля Одеси та в Одесі чотири ракетних удари та два вибухи, без жертв

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Кремль, своєю чергою, заявляє про спроби «денацифікації» та «демілітаризації» України.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.