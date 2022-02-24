«Це впаде на всіх нас»: реакція європейських фахівців на війну Путіна в Україні

Воєнне вторгнення президента Російської Федерації, яке він здійснив в Україну під ранок 24 лютого, отримало реакцію з боку світових лідерів у вигляді обіцяного запровадження жорстких санкцій. Водночас, європейське експертне та наукове середовище наголошує, що війна в Україні є маркером кризи безпеки в Європі. Радіо Свобода проаналізувало оцінки провідних фахівців у ЄС. Зокрема, з Європейської ради з міжнародних відносин (ЄРМВ). На їхню думку, Європа повинна швидко і рішуче реагувати на агресію Володимира Путіна. Дехто вважає, що криза не обмежиться Україною.

«Масштабна війна з Україною ставить під загрозу як внутрішню стабільність Росії, так і її місце у світовій системі. Тепер Путін поставив під загрозу майбутнє Росії, щоб отримати контроль над Україною», – вважає Кадрі Лійк , старший науковий співробітник ЄРМВ.

, старший науковий співробітник ЄРМВ. «Ухваливши рішення заморозити «Північний потік-2», Німеччина зробила важливий перший крок. Але це може бути лише початком: мають послідувати суворіші санкції; Європа повинна підготуватися до прийняття українських біженців і посилити можливості НАТО зі стримування. Берлін є центральним у всьому цьому і має стати лідером у Європі», – наголосила Яна Пульєрін , старша наукова співробітниця ЄРМВ і керівниця берлінського офісу.

, старша наукова співробітниця ЄРМВ і керівниця берлінського офісу. «Це перший раз, коли Росія відкрито заявила про намір змінити політичний режим іноземної країни. Це поставлена мета, але, чесно кажучи, я не впевнена, що Путін вважає Україну навіть «іноземною країною», – переконана Марі Дюмулен , старша наукова співробітниця ЄРМВ і керівниця програми «Ширша Європа»:

, старша наукова співробітниця ЄРМВ і керівниця програми «Ширша Європа»: «Європа витратила вісім років на дебати, а не на озброєння України. Ціну платять тепер українці. Російські сили вторгнення в чотири рази перевищують Сили реагування НАТО. Усе, що європейські союзники по НАТО можуть зібрати за 30 днів. Ми не можемо стримувати Росію лише економічно. Потрібна військова відповідь у плані стримування та готовності. Інакше ми також заплатимо ціну», – наголошує Густав Грессель , старший науковий співробітник ЄРМВ. Він також переконаний: «Я не бачу, щоб цей конфлікт обежився лише Україною. Це впаде на всіх нас, якщо ми не будемо діяти швидко і рішуче. Це не тільки питання економіки. Нам потрібно змінитися в плані нехтування стримування і особливо ядерного стримування. Швидко. Рішуче».

, старший науковий співробітник ЄРМВ. Він також переконаний: «Я не бачу, щоб цей конфлікт обежився лише Україною. Це впаде на всіх нас, якщо ми не будемо діяти швидко і рішуче. Це не тільки питання економіки. Нам потрібно змінитися в плані нехтування стримування і особливо ядерного стримування. Швидко. Рішуче». «Існує гострий ризик того, що Росія скоротить поставки газу до Європи, і ми повинні готуватися до довгострокової економічної війни в Європі. Це показує, що ЄС потребує набагато сильнішого та надійнішого економічного стримування з інструментом боротьби з примусом», – вважає науковий співробітник ЄРМВ Джонатан Хакенбройх. Експерт додає: «ЄС разом зі своїми партнерами зараз запровадить санкції майже в іранському стилі. Це матиме справді великий вплив на економіку Росії та на людей, близьких до Путіна. Це є ключовим, оскільки Захід все ще може вплинути на розрахунок Путіна щодо того, що станеться далі, але ми також побачили межі поточного західного стримування цієї ночі».