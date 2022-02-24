Росія: пікети проти війни, строковиків відправляють в Україну, влада вимагає поширювати лише свої дані

У Росії відбуваються пікети проти масштабного вторгнення російських військ в Україну. Із закликами негайно зупинити агресію виступають опозиційні політики, діячі культури, науковці й журналісти. Першими на антивоєнні пікети вийшли жителі сибірських міст.

Багатьох із них затримала поліція, повідомляють кореспонденти Сибирь. Реалии (проєкту Радіо Свобода) з місця подій.

Зокрема, про пікети повідомляють в Омську, Іркутську, Хабаровську, в Ленінградській області.

У Москві правозахисниця Марина Литвинович, яка закликала росіян вийти на антивоєнну акцію протесту, повідомила, що її затримали на виході з дому.

За даними правозахисного порталу «ОВД Инфо», в різних містах Росії за участь у антивоєнних акціях затримали щонайменше 49 людей.

Опозиціонер Олексій Навальний на судовому процесі проти нього, який триває у колонії у Володимирській області Росії, засудив наступ Росії на Україну.

Відповідальність за нього він поклав на президента Росії Володимира Путіна, назвав «бандитами і злодіями» тих, що розв’язав агресію, і попросив внести його слова в протокол.

Російська влада, тим часом, вимагає від російських ЗМІ використовувати лише офіційну інформацію про наступ на Україну. Порушників попереджають про загрозу штрафів та негайне блокування. Які саме відомості є неправдивими, у Роскомнагляді не уточнюють.

Видання «Агентство» із посиланням на Комітет солдатських матерів Росії повідомило, що до початку наступу на кордон з Україною перекинули російських солдатів-строковиків.

Голова правління організації Ольга Ларкіна розповіла виданню, що з початку тижня у комітеті отримали десятки дзвінків від матерів, які скаржилися, що їхніх синів-призовників терміново відправили до українського кордону, видавши бронежилети та бойову зброю, і що їхні сини перестали виходити на зв’язок.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення в Україну є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше російський президент, виправдовуючи вторгнення в Україну, повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю.

Пояснюючи, що означає демілітаризація України, речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що це «нейтралізація її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих. В Офісі президента заявили про понад 40 загиблих українських військових.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.