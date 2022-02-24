Предстоятель УПЦ (МП) – Путіну: «війна з Україною – повторення гріха Каїна»

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій у зв’язку з новим вторгненням Росії в Україну звернувся до російського президента Володимира Зеленського із закликом зупинити війну проти України.

«Відстоюючи суверенітет і цілісність України, ми звертаємось до президента Росії і просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами – це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей», – йдеться у зверненні.

Онуфрій закликав «всіх до здорового глузду, який навчає нас вирішувати свої земні проблеми у взаємному діалозі та взаємному розумінні».

Він також закликав вірян «не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного».

УПЦ (МП) є самоврядною церквою з правами широкої автономії, проте у складі Російської православної церкви. Володимир Путін у своєму телезверненні про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР», що передувало початку військових дій проти України, заявляв, що УПЦ (МП) нібито зазнає в Україні переслідувань.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих. В Офісі президента заявили про понад 40 загиблих українських військових.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення в Україну є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше російський президент, виправдовуючи вторгнення в Україну, повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю.

Пояснюючи, що означає демілітаризація України, речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що це «нейтралізація її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».