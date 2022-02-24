Міноборони заявляє, що нацгвардійці «дали бій противнику в Гостомелі»

Міністерство оборони України повідомляє, що бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала бій противнику у Гостомелі (за 15–20 кілометрів від околиць Києва), де 24 лютого велися бої за Гостомельський аеродром.

«Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. В той же час працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери. Воїни НГУ були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Наразі бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу», – йдеться у повідомленні.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».