В Україну введені дві третини доступних Росії БТГ – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що станом на 20:00 24 лютого з 90 батальйонних тактичних груп на територію України введено понад 60. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«З дозволу ще одного «братського народа» з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець. Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР», – йдеться в повідомленні.

Для цього, за інформацією ЗСУ, висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдатів на аеродромі Гостомель. Після багатогодинного бою цей десант був знешкоджений, повідомив після 22:00 радник голови Офісу президента України Олексій Арестович: «Ось тепер точно відбили. Аеропорт Гостомеля наш. Російський десант знищений».



За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, «ще одна мета загарбника – завдати втрат критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно здійснюються ракетно-авіаційні удари».

Ще з повідомлення Генералького штабу:

На підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаїв. Завдано два ракетних удари по аеропорту Буялик.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.

Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога – Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці Чернігова.

На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Охтирка, Суми.



«Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян», – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

У МОЗ повідомили про 57 загиблих, 169 поранених впродовж 24 лютого в результаті нападу Росії на Україну.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».