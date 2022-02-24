Тероборона на Сумщині нанесла ураження російським підрозділам – Міноборони

Підрозділ територіальної оборони у Сумській області дав відсіч військовим Російської Федерації, повідомили у Міноборони України.

Як повідомляють у відомстві, тероборона завдала ураження зі стрілецької зброї.

«У Сумській області підрозділ тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться», – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також закликала боротися усіх українських громадян.

Також Збройні сили України намагаються повернути контроль над військовим аеродромом у Гостомелі, що розташований неподалік Києва. За нього точилися запеклі бої з російськими військовими протягом всього дня, 24 лютого. Нині боротьба триває.

Крім того, українські підрозділи взяли під контроль острів Зміїний, який РФ теж намагалася захопити. «Наразі на острові не залишилося жодної вцілілої будівлі. Проте українські морські піхотинці разом з Державною прикордонною службою України тримають оборону острову», – ідеться в офіційному повідомленні Військово-морських сил України.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».