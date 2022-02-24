Бій за Гостомель триває – українська влада

Інформація про захоплення російським десантом стратегічно важливого аеродрому в Гостомелі наразі не підтверджується. Про це Радіо Свобода повідомив 24 лютого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Там уже більш як вісім годин тривають бої», – сказав чиновник.

Ще один радник Офісу президента України Олексій Арестович, який раніше повідомив про знищення російського десанту, згодом уточнив своє повідомлення у фейсбуці: «По Гостомелю. Уточнюю. Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки. Попередній піст я видалив, щоб уникнути непорозумінь. Нагадую, що я та Офіс не повідомляємо помилкової інформації навіть на користь «...інформаційної боротьби». Повідомляємо лише те, що відповідає дійсності. На жаль, неточності неминучі, і з Гостомелем була перша. Головне вчасно виправити».

Аеропорт державного підприємства «Антонов» у Гостомелі є стратегічно важливим обʼєктом, оскільки розташований за 10 кілометрів до Києва і здатний приймати військові літаки. Захоплення аеродрому в Гостомелі могло б значно розширити можливості російських військових із встановлення контролю над столицею України.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».