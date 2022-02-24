У Росії не працюють сайти Кремля, Держдуми і Міноборони

У Російській Федерації припинили роботу сайти владних структур. Зокрема, офіційний сайт предидента країни Володимира Путіна, Міністерства оборони і Державної думи. Крім того, не працює сайт російсього уряду.

Офіційні ресурси РФ наразі не завантажуються.

У російських медіа почали озвучуватися питання щодо можливої DDOS-атаки. Однак, як повідомляє російське видання «Фонтанка.ру», офіційних заяв щодо причин відсутності доступу до сайтів ще не було.

Напередодні, 23 лютого, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про початок «чергової масової DDoS-атаки» на сайти українських державних органів.

Чергова за останній місяць кібератака відбулася на низку банків, також спостерігалися проблеми із доступом до офіційного ресурсу Верховної Ради, Кабміну і МЗС.