У Росії не працюють сайти Кремля, Держдуми і Міноборони

У Російській Федерації припинили роботу сайти владних структур. Зокрема, офіційний сайт предидента країни Володимира Путіна, Міністерства оборони і Державної думи. Крім того, не працює сайт російсього уряду.
Офіційні ресурси РФ наразі не завантажуються.
У російських медіа почали озвучуватися питання щодо можливої DDOS-атаки. Однак, як повідомляє російське видання «Фонтанка.ру», офіційних заяв щодо причин відсутності доступу до сайтів ще не було.
Напередодні, 23 лютого, віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про початок «чергової масової DDoS-атаки» на сайти українських державних органів.
Чергова за останній місяць кібератака відбулася на низку банків, також спостерігалися проблеми із доступом до офіційного ресурсу Верховної Ради, Кабміну і МЗС.
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