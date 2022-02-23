У Мінцифри повідомили про чергову масову DDoS-атаку на урядові сайти

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про початок «чергової масової DDoS-атаки» на сайти українських державних органів.

«Приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів Верховної Ради (вже працює), Кабміну і МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, портал і мобільний застосунок «Дія» «успішно долають поточну атаку і продовжують працювати стабільно».

Крім того, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби злому акаунтів членів його родини.

«Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім’ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки... Вхід планувався з Москва (Митіщі)», – написав спікер у фейсбуці.

Про попередню потужну кібератаку на українські урядові сайти повідомили ввечері 15 лютого. Тоді про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ. Зокрема, кібератаки зазнали «Приватбанк» і «Ощадбанк».

У Європейському союзі після січневих кібератак на Україну заявляли, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель тоді сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.