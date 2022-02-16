Поліція відкрила кримінальне провадження через DDoS-атаки на українські вебресурси

Національна поліція Україна повідомила, що відкрила кримінальне провадження через DDoS-атаки на українські вебресурси, здійснені 15 лютого.

«15 лютого зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на низку інформаційних ресурсів України. За зверненням одного із державних банків кіберполіція почала перевірку. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони і Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Провадження відкрили за статтями «несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем» і «умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем».

Увечері 15 лютого про перебої в роботі офіційних сайтів через кібератаку повідомили Міністерство оборони, Збройні сили України. У кількох банках перестали працювати мобільні застосунки чи сайти фінансових установ. Зокрема, кібератаки зазнали «Приватбанк» і «Ощадбанк».

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

«Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних субʼєктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці», – йдеться в повідомленні.

Сайти ЗСУ і Міноборони досі не відкриваються.

Кібератаки з чотирьох країн, зокрема з Росії, зазнав і портал «Дія», повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, атаку відбили, а для користувачів «Дії» вона залишилася непомітною.

У Європейському союзі після січневих кібератак на Україну заявляли, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель тоді сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.