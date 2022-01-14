Генсекретар НАТО засудив кібератаку на урядові сайти України

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Єнс Столтенберґ засудив кібератаку на урядові сайти України, йдеться у його заяві на сайті Північноатлантичного альянсу.

«Я рішуче засуджую кібератаки на український уряд. НАТО тісно співпрацює з Україною протягом багатьох років, щоб допомогти посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кіберактивності. Експерти-союзники в країні також підтримують українську владу на місцях. Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі, включаючи надання доступу Україні до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі комп’ютерні програми, – сказав Столтенберґ.

Він додав, що тверда політична і практична підтримка України з боку НАТО триватиме.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові веб-сайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».