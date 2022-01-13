«Готові захищати одне одного»: Столтенберґ обговорив Україну із Джонсоном

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ обговорив ситуацію в Україні та біля її кордонів із головою уряду Великою Британії Борісом Джонсоном. Про це він повідомив 13 січня.

За словами Столтенберґа, розмова стосувалася «безпеки в Європі та ситуації в Україні та навколо неї».

«Ми залишаємося об’єднаними в НАТО, готові захищати одне одного та зустрітися знову на Раді НАТО-Росія», – написав він.

Боріс Джонсон не повідомляв наразі деталей розмови.

Засідання Ради НАТО-Росія, яке відбулося 12 січня, було першим за більш ніж два роки в рамках цієї програми. Це був другий раунд дипломатії на високому рівні цього тижня після першої зустрічі між представниками США та Росії в Женеві 10 січня.

Переговори відбулися на тлі наростаючого напруження і розпочатих Кремлем масштабних військових навчань чи не в усіх прикордонних з Україною областях.

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Рада НАТО-Росія була створена два десятиліття тому, але повноцінні зустрічі були припинені після того, як Росія анексувала український півострів Крим у 2014 році. Відтоді Рада збиралася лише епізодично, востаннє – в липні 2019 року.