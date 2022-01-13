Влада в Приазов’ї не бачить панічних настроїв населення через воєнну активність Росії

Жителі Приазов’я слідкують за новинами про військову активність Росії біля українських кордонів та в окупованому Криму, а також за перемовинами Москви з НАТО, але вже не панікують. Це, зокрема, зазначили представники влади Генічеська та прифронтового Маріуполя в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«І я, і громада, дійсно, слідкуємо за ситуацією, яка є в ЗМІ, по переговорах, зустрічах, які проходять в Брюсселі, Женеві, Відні, про цю складну ситуацію на українсько-російському кордоні і вимоги Кремля для Заходу. Цей тиждень проходить у напруженому дипломатичному режимі. Розуміємо, що дипломатичний діалог проходить в складних умова, коли біля кордонів є багатотисячні російські військові, танки та інша військова техніка. Ми слідкуємо, але панічної складової немає», – повідомив заступник Генічеського міського голови Юрій Бабанін.

За його словами, у жителів громади «є занепокоєння, але паніки немає». Бабанін пояснює це тим, що «до такої ситуації громадяни з 2014 року вже звикли».

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін зазначив в ефірі, що в регіоні «є побоювання того, що може бути повноцінний напад» на Україну з боку Росії в будь який момент. Але паніки серед населення теж не спостерігається, запевнив він.

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«Маріуполь звик. Війна тут поруч. Попри те, що в самому Маріуполі не чути пострілів, в Маріуполі все спокійно, але ми підтримуємо наших українських військових і знаємо ситуацію. Знаємо, що вона (ситуація – ред.) неспокійна, неспокійна весь останній час. Треба бути готовими до будь якої розв’язки», – зазначив депутат.

На його думку, «унеможливити атаку з боку Росії можуть широкі персональні санкції з боку Заходу проти російських посадовців».

За даними американської розвідки, станом на 7 січня, біля кордону Росії з Україною перебувають близько 100 тисяч російських військових. Також там помітили додаткові бойові літаки.

Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії. Повідомлення про вторгнення Москва називає «безпідставним нагнітанням напруженості».

На тлі можливості вторгнення влада Росії розпочала переговори зі США та НАТО про гарантії безпеки в Європі. Згідно з російськими вимогами, США не повинні створювати військові бази на території країн колишнього Радянського Союзу, які не входять до НАТО, а сам Альянс має припинити розширення на схід.

Зокрема, Росія висунула вимогу не приймати в НАТО Україну. У ході переговорів у Женеві та Брюсселі США та їхні союзники відкинули більшість російських вимог.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».