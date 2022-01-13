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Влада в Приазов’ї не бачить панічних настроїв населення через воєнну активність Росії

«Маріуполь звик. Війна тут поруч», каже депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін

Жителі Приазов’я слідкують за новинами про військову активність Росії біля українських кордонів та в окупованому Криму, а також за перемовинами Москви з НАТО, але вже не панікують. Це, зокрема, зазначили представники влади Генічеська та прифронтового Маріуполя в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«І я, і громада, дійсно, слідкуємо за ситуацією, яка є в ЗМІ, по переговорах, зустрічах, які проходять в Брюсселі, Женеві, Відні, про цю складну ситуацію на українсько-російському кордоні і вимоги Кремля для Заходу. Цей тиждень проходить у напруженому дипломатичному режимі. Розуміємо, що дипломатичний діалог проходить в складних умова, коли біля кордонів є багатотисячні російські військові, танки та інша військова техніка. Ми слідкуємо, але панічної складової немає», – повідомив заступник Генічеського міського голови Юрій Бабанін.

За його словами, у жителів громади «є занепокоєння, але паніки немає». Бабанін пояснює це тим, що «до такої ситуації громадяни з 2014 року вже звикли».

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін зазначив в ефірі, що в регіоні «є побоювання того, що може бути повноцінний напад» на Україну з боку Росії в будь який момент. Але паніки серед населення теж не спостерігається, запевнив він.

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«Маріуполь звик. Війна тут поруч. Попри те, що в самому Маріуполі не чути пострілів, в Маріуполі все спокійно, але ми підтримуємо наших українських військових і знаємо ситуацію. Знаємо, що вона (ситуація – ред.) неспокійна, неспокійна весь останній час. Треба бути готовими до будь якої розв’язки», – зазначив депутат.

На його думку, «унеможливити атаку з боку Росії можуть широкі персональні санкції з боку Заходу проти російських посадовців».

За даними американської розвідки, станом на 7 січня, біля кордону Росії з Україною перебувають близько 100 тисяч російських військових. Також там помітили додаткові бойові літаки.

Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії. Повідомлення про вторгнення Москва називає «безпідставним нагнітанням напруженості».

На тлі можливості вторгнення влада Росії розпочала переговори зі США та НАТО про гарантії безпеки в Європі. Згідно з російськими вимогами, США не повинні створювати військові бази на території країн колишнього Радянського Союзу, які не входять до НАТО, а сам Альянс має припинити розширення на схід.

Зокрема, Росія висунула вимогу не приймати в НАТО Україну. У ході переговорів у Женеві та Брюсселі США та їхні союзники відкинули більшість російських вимог.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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