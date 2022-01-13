Відповідальність за виконання Мінських угод лежить на Росії – Карпентер

Україна висловила відданість виконанню Мінських домовленостей, натомість Росія не виконує своїх зобов’язань. Про це заявив голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер під час телефонного брифінгу за підсумками засідання ОБСЄ у Відні 13 січня.

«Що стосується конфлікту в Україні, то українська сторона сказала, що вона віддана реалізації Мінських угод 2014 та 2015 років як шляху аби покласти край конфлікту. Вони вже багато зробили для цього. І ми їх підтримуємо у цьому», – сказав він.

При цьому Карпентер вказав на те, що для виконання окремих пунктів угод Україна повинна відновити свій суверенітет та територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах.

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«Перший пункт тих Угод закликає до тривкого припинення вогню, відведення важких озброєнь від угоджених зон і безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ до всієї території, що нині перебуває під контролем Росії в східних частинах Донбасу. І ці три умови не були виконані. Відтак, м’яч на російській половині поля. Коли ці основні безпекові передумови будуть виконані, тоді ми зможемо працювати над втіленням Мінських угод», – додав дипломат.

Переговори у Відні 13 січня були спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Зустріч є останнім за цей тиждень дипломатичним заходом, скликаним на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення.