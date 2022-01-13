«Ми постали перед кризою європейської безпеки» – голова місії США при ОБСЄ

Голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер прокоментував журналістам підсумки засідання ОБСЄ за участі всіх 57 членів у Відні 13 січня.

«Нині ми постали перед кризою європейської безпеки. Барабанний бій війни звучить голосно і риторика має дуже високі ноти. Близько 100 тисяч російських військових зосереджені з російського боку кордону з Україною. Їхня присутність і бойові стрільби ставлять багато питань щодо намірів Москви. Ми вважаємо, що зараз час для дипломатії та діалогу», – сказав він.

При цьому Карпентер повторив слова президента США Джо Байдена та державного секретаря Ентоні Блінкена про готовність Вашингтону та його союзників відповісти «безпрецедентними» санкціями на ймовірну військову ескалацію Росії проти України.

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«Ми б надавали перевагу шляху діалогу та деескалації… Але правда полягає у тому, що є лише один член ОБСЄ, який вторгся до двох своїх сусідів і тримає війська на території кількох членів ОБСЄ без їхньої згоди – і це Росія», – додав він.

Водночас, за словами Карпентера, інші учасники засідання запропонували Москві «серйозний і щирий діалог».

Російські медіа раніше поширили заяву постійного представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича. Він заявив за підсумками зустрічі, що, якщо Москва не отримає «конструктивної відповіді» на свої вимоги, то муситиме вдатися до заходів для «усунення неприйнятних загроз національній безпеці». При цьому він не уточнив, про які конкретно заходи йдеться.

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«Мир за будь-яку ціну нам не потрібен», – заявив представник Росії.

Переговори у Відні 13 січня були спрямовані на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, у той час, як Москва, Вашингтон і його європейські партнери шукають шлях, щоб уникнути серйозної безпекової кризи.

Зустріч є останнім за цей тиждень дипломатичним заходом, скликаним на тлі звинувачень Заходу в тому, що Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і може готувати нове вторгнення.