США: сенатори-демократи підготували санкції проти Путіна на випадок вторгення Росії до України – WP

Демократи в Сенаті Сполучених Штатів підготували пакет санкції щодо низки російських військових та посадовців, у тому числі – проти президента Володимира Путіна. Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на проєкт закону, який опинився в його розпорядженні.

Згідно з проєктом, який ще офіційно не оприлюднений, закон передбачає запровадження широких санкцій проти російського військового та урядового керівництва, в тому числі Путіна, а також банківських установ, якщо Москва вдасться до подальших ворожих дій щодо України.

Санкції торкнуться також компаній із системами зашифрованого обміну повідомленнями, які працюють у Росії. Серед них – система SWIFT, яку використовують банки, що обмінюватися ключовою інформацією з іншими фінансовими установами.

Читайте також: Рада НАТО-Росія: у Держдепартаменті США закликають Москву залишитися за столом переговорів

Проєкт передбачає також надання Україні безпекової підтримки та визначає «Північний потік-2» як «інструмент зловмисного впливу Росії», пропонуючи США «розглянути всі доступні заходи», аби не допустити його запуску.

Ініціативу очолив голова комітету Сенату із закордонних справ, демократ Роберт Менендез. 12 січня він заявив, що обмеження, викладені в документі, «роблять абсолютно очевидним, що Сенат США не стоятиме без діла, поки Кремль погрожує Україні повторним вторгненням».

«Путіну не треба руйнувати всю свою економіку та жертвувати життями власних людей у марній спробі змінити мапу Європи», – сказав сенатор.

Речниця Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила The Washington Post, що Білий дім підтримує законопроєкт Менендеза. При цьому, на її думку, інші ініціативи щодо санкцій, такі як законопроєкт республіканця Теда Круза про санкції США щодо газопроводу «Північний потік-2», «не зможуть протидіяти подальшій агресії Росії чи захистити Україну».

Голосування за ініціативу, за даними журналістів, повинно відбутися цього тижня.

Газопровід «Північний потік-2» вже добудований, але ще не запущений в експлуатацію. Зараз триває процес його сертифікації, якій перешкоджають невирішені юридичні питання. Сполучені Штати, Україна та кілька країн ЄС виступають проти реалізації проєкту. Адміністрація Байдена, щоб не загострювати відносини з Німеччиною, вирішила утриматися від санкцій, які безпосередньо зачіпають газопровід.

Росія, Німеччина, Австрія та інші учасники будівництва газопроводу стверджують, що проєкт має виключно економічний характер.