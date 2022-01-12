Переговори НАТО-Росія: які результати

Переговори між НАТО-Росія відбулися на тлі наростаючого напруження і початку Росією масштабних військових навчань чи не в усіх прикордонних з Україною областях. Які ж результати цих переговорів? Радіо Свобода зібрало офіційні реакції обох сторін.

У Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, пройшли заплановані переговори Росії і керівництва Альянсу.

Росію на переговорах представляли заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

Експерти прогнозували, що не варто сподіватися на якісь далекосяжні результати, оскільки Росія вимагає від НАТО те, на що Альянс за своїм статутом піти не може, а саме анулювати євроатлантичні перспективи для України і Грузії і повернути стартові позиції НАТО у Східній Європі на рівень 1997 року.

Тож, чи вдалося про щось домовитися?

НАТО

Сторони провели «відверту дискусію з широкого кола питань», але є розбіжності між НАТО і Росією, які буде важко подолати, заявив після чотиригодинних переговорів у Брюсселі генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

«Наші розбіжності буде нелегко подолати, але той факт, що всі члени НАТО і Росія сіли за один стіл і обговорили важливі теми, є добрим знаком», – сказав генсек НАТО і додав, що зустріч була корисною.

Столтенберг розповів, що Альянс запропонував Росії:

запланувати серію зустрічей для обговорення важливих тем;

обговорити обмеження використання ракет у Європі;

Російська сторона дала зрозуміти, що не готова

«Під час зустрічі ми ясно дали зрозуміти, що готові запланувати серію зустрічей, присвячених широкому колу різних тем, включаючи ракети і взаємні обмеження, що верифікуються, на використання ракет в Європі», – заявив Столтенберг.

Однак, за словами Столтенберга, «російська сторона дала зрозуміти, що не готова».

Єнс Столтенберг вкотре повторив, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати у які союзи вступати.

«Члени НАТО готові вести діалог з Росією, але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та територіальної цілісності кожної країни у Європі», – наголосив він.

Кожна країна має право самостійно обирати свої механізми безпеки, сказав Столтенберг, а це означає, Росія не має права вимагати, щоб Альянс закрив двері перед Україною.

За його словами Столтенберга, у НАТО переконані, що лише Україна та сам Альянс можуть вирішити, чи стане вона його членом.

Росія не може накласти вето на вступ України до НАТО

«Усі члени Альянсу єдині в тому, що стосується ключового принципу: кожна держава має право обирати свій шлях... Союзники також згодні з тим, що тільки Україна та 30 союзників по НАТО можуть вирішувати, коли Україна буде готова стати членом НАТО», – сказав Столтенберг.

Росія не може накласти вето на вступ України до НАТО, наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава альянсу також сказав, що НАТО може відправити додаткові війська до країн східного флангу, якщо Росія знову застосує силу проти України.

«Якщо Росія ще раз застосує силу проти України і зробить нове вторгнення в Україну, то нам доведеться серйозно подумати про необхідність подальшого збільшення нашої присутності у східній частині альянсу», – заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що є «реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі», але запевнив НАТО «зробить усе можливе, щоб запобігти такому сценарію».

Столтенберг заявив, що будь-яке застосування сили щодо України стало б серйозною політичною помилкою, за яку Росії доведеться заплатити високу ціну.

Генеральний секретар НАТО також висловив жаль, «Росія закрила дипломатичну місію при НАТО, ми також шкодуємо, що вони закрили офіс НАТО у Москві».

«Союзники НАТО зацікавлені в пошуку можливостей розвитку цивільних і військових каналів комунікації, а також у можливості відновлення роботи наших місій у Москві та Брюсселі», – сказав Єнс Столтенберг.

Росія

Після завершення переговорів НАТО-Росія перед журналістами виступив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

«Це була розмова «по душам», – сказав Грушко і висловив сподівання, що російській делегації вдалося донести думку НАТО про те, що ситуація стає «для Росії нетерпимою».

Москва бачить для себе загрозу у можливому вступі України до НАТО, а тому не вважає це питанням свободи вибори.

«У своєму військовому будівництві США та їхні союзники намагаються домогтися переваги у всіх операційних середовищах. Це суша, повітряний простір, морські простори, а тепер космос і кіберпростір. На всіх можливих театрах військових дій. Концептуально, оперативно та технічно знижується стеля застосування ядерної зброї», – сказав Грушко.

Щодо відновлення роботи місій НАТО, то було сказано, що пропозицію почули.

«Це була пропозиція альянсу, вона врахована. Відповіді російська сторона поки що не дала», – мовиться у коментарі МЗС Росії.

Міноборони Росії опублікувало тези виступу на переговорах НАТО-Росія заступника міністра оборони Росії генерал-полковник Олександра Фоміна.