Російських військових стягнули до Криму для участі у нових навчаннях – командування

Понад 10 тисяч російських військовослужбовців «розпочали перші заняття у новому році» на полігонах в окупованому Криму і регіонах Росії, повідомила пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

«Заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин і спеціальних дисциплін організовані на полігонах [...] Ангарський та Опук – у Криму», – йдеться в повідомленні.

Раніше на Херсонщині поблизу адміністративного кордону з Кримом українські військові тренувалися «ефективно застосовувати протитанкове озброєння у реальному бою».

Як повідомлялося, Південний військовий округ (об’єднує Південний і Північнокавказький федеральні округи) Росії має намір у 2022 році провести понад три тисячі заходів бойової підготовки. На навчаннях планують відпрацювати питання «створення і застосування угруповань на операційних напрямках».

Навчання проходитимуть на тлі підвищеної напруженості, що зберігається між Москвою і Києвом, зокрема, після накопичення Росією близько ста тисяч військових біля українського кордону.