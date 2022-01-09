Російські військові вчилися атакувати безпілотники в окупованому Криму

В анексованому Криму російські військові провели навчання з атаки безпілотних літальних апаратів, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту Росії.

Наголошується, що екіпажі морської авіації, протиповітряна оборона Чорноморського флоту, дивізіони зенітних ракетних систем С-400, розрахунки ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С» у ході тренування відпрацювали питання виявлення та супроводу літальних апаратів.

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«У перевірці задіяли екіпажі літаків-розвідників Су-24МР, багатоцільових винищувачів Су-27 та Су-30СМ, а також бойові розрахунки дивізіону комплексів С-400 «Тріумф» та «Панцир-С» зі складу об’єднання військово-повітряних сил та ППО Південного військового округу» , – заявили в пресслужбі флоту.

Як повідомлялося, Південний військовий округ (об’єднує Південний і Північнокавказький федеральні округи) Росії має намір у 2022 році провести понад три тисячі заходів бойової підготовки. На навчаннях планується відпрацювати питання створення та застосування угруповань на операційних напрямках.

Навчання проходитимуть поблизу українського кордону на тлі підвищеної напруги, що зберігається між Москвою і Києвом.